DODO, Riecco il brasiliano. Acquisto per il fine stagione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo 169 giorni, riecco Dodo, convocato quest'oggi da Italiano per la sfida contro il Torino. Il Corriere dello Sport - Stadio ricorda il cammino difficile vissuto dal terzino brasiliano dopo l'infortunio al crociato lo scorso 24 settembre a Udine, sempre con il sorriso sulle labbra. È stato come un fratello maggiore per Kayode e ora è pronto a tornare a tempi di record: il recupero è completo e spera di mettere qualche minuto nelle gambe già tra Torino, Maccabi e Rroma. Sarà il nuovo acquisto per il finale di stagione.

LEGGI ANCHE: "BEM VINDO DE VOLTA, DODO"