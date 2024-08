DIFESA, Ecco Moreno, lo specialista della linea a tre

Lo presenta come un habiutée della difesa a tre la Nazione: Matias Moreno, in arrivo a Firenze in queste ore, è il nuovo colpo della Fiorentina. Un acquisto che, dietro non può che far comodo: costo del cartellino 5 milioni, bonus che possono toccare altri 1.2 milioni e il 10% della futura rivendita che la Fiorentina concederà eventualmente al Belgrano. Il quotidiano fiorentino sottolinea l'utilità del colosso (193 centimetri) classe 2003, che fa del gioco fisico il suo punto di forza, ma non solo: Moreno può infatti giocare in tutti e tre i ruoli della linea a tre, starà a Palladino plasmarlo nei prossimi mesi.