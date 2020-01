DIFESA, Bonifazi da doppia cifra. C'è pure Kannemann

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio anche al calciomercato in entrata della Fiorentina. Il focus più interessante è senza dubbio quello sulla difesa: oltre al nome di Kevin Bonifazi, per il quale servirà un'offerta a doppia cifra visto anche il contemporaneo pressing dell'Atalanta, c'è quello di Walter Kannemann, argentino che il Gremio vorrebbe inserire nella trattativa per arrivare all'attaccante Pedro, del quale i viola sono disposti a liberarsi solamente per una proposta da 14 milioni di euro, tre in più di quanto pagato in estate.