Di Gennaro esalta Fagioli: "Di un'altra categoria. La Fiorentina deve tentare la Champions"

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'opinionista di Radio FirenzeViola nonché ex calciatore viola Antonio Di Gennaro, ha rivolto così lo sguardo sulla Fiorentina e sugli obiettivi che ha nelle corde per il finale di stagione: "Ha tutto per tenere nel mirino come obiettivo finale il piazzamento Champions League in Serie A. Ci deve provare perché non gli manca nulla né a centrocampo né sulla trequarti e in generale. Ha un organico molto buono nel suo complesso".

Questo invece il suo punto di vista sul centrocampo di Palladino: "Fagioli è un giocatore di un’altra categoria, vede il calcio come pochi altri. Deve essere un punto fermo della Nazionale italiana. Può fare tutto perché ha il calcio nel suo dna e si vede da come si muove e per come capisce ogni situazione di gioco. Cataldi poi già con Sarri era migliorato tanto nel ricoprire quel tipo di ruolo e in più è un uomo spogliatoio eccezionale .Infine Mandragora mi ha impressionato davvero per la sua crescita e per quanto sta rendendo in questo momento".