DE SINOPOLI, Andare a Empoli sarebbe un fallimento

In merito al possibile spostamento della Fiorentina a Empoli durante i lavori per il restyling del Franchi, La Nazione ha interpellato Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini: "Passano le settimane, ormai siamo a fine anno. Ci sono dei tempi per richieste e deleghe che andranno rispettati. A Empoli dovrebbero eventualmente fare dei lavori, se dovessimo andare al 'Castellani' non al massimo della sua capienza sarebbe un fallimento.

Noi come tifoseria organizzata abbiamo chiesto di rimanere a Firenze. Non crediamo sia impossibile fare qualcosa come è stato fatto a Cagliari. Ci è stato prospettato il 'Padovani' che però a oggi è soltanto un'ipotesi".