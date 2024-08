DE GEA, Out dal 3 giugno 2023. Oggi esordio in viola

Il quotidiano torinese TuttoSport, nelle sue pagine dedicate alle tematiche di casa Fiorentina, si sofferma su David De Gea. L'estremo difensore spagnolo questa sera contro l'Akademia Puskas in Conference League potrebbe fare il suo debutto in maglia viola. L'ex portiere del Manchester United non gioca una partita ufficiale dal 3 giugno 2023, quando con i suoi Red Devils uscì sconfitto dalla finale di FA Cup contro i cugini del Manchester City. Da allora, svincolatosi dai mancuniani dopo 12 stagioni, De Gea non ha più disputato un match ma, come detto da lui stesso, si è allenato tutti i giorni, duramente, in attesa di una proposta stimolante.

La proposta è arrivata dalla Fiorentina e lo spagnolo ha deciso di accettarla firmando un contratto di un anno con opzione sul rinnovo. Alla causa gigliata l'estremo difensore di 34 anni porterà sicuramente esperienza internazionale visto che in carriera ha vinto tre trofei europei: 2 Europa League con il Manchester United e una Supercoppa Europea con l'Atletico Madrid. Oltre ai trofei sono quasi 100 le presenze fra Champions ed Europa League.