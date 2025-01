DAL VIOLA PARK, Patto allenatore-squadra, uniti a Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Un’assunzione di responsabilità, scrive il Corriere dello Sport: quella di Palladino e del suo gruppo ieri alla ripresa degli allenamenti, così da trovare modi concreti e soluzioni efficaci per uscire dalla crisi di rendimento e di risultati in cui è sprofondata la Fiorentina; è chiaro a tutti dentro al Viola Park che c’è bisogno di un’inversione rapida per non dare alla crisi stessa i contorni di una strada senza via d’uscita: la Lazio domenica è la riprova perfetta per tradurre il patto stipulato nello spogliatoio e l'unità professata ieri in risposte sul campo.

Una trasferta comunque insidiosa, a cui non parteciperà la Curva Fiesole con i gruppi organizzati in segno di protesta per i prezzi del settore ospiti ritenuti esosi. Potrebbe non esserci nemmeno il grande ex della partita, Danilo Cataldi, ancora alle prese con un problema muscolare.