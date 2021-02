DA13, Oggi l'udienza. Ci sarà Francesca Fioretti

«Ora preferisco il silenzio, quello che avevo da dire l’ho postato su Instagram. Spero che la gente lo comprenda». Così Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, a La Nazione. Francesca sarà oggi presente al Palazzo di Giustizia di Firenze per seguire il processo per omicidio colposo del capitano viola. Dopo il 4 marzo, si legge sul quotidiano, la Fioretti ha parlato con il contagocce. Martedì, dopo aver letto le conclusioni della «superperizia» dei consulenti del giudice, ha affidato ai social il suo sfogo. La perizia - si legge ancora - sosteneva che la patologia non fosse così palese, e i consulenti non sono convinti che neppure l’holter avrebbe consentito di scovare "con alta probabilità" le aritmie che emergevano sotto sforzo. Questa visione die fatti scagionerebbe il Dottor Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, nonché ultima persona ad aver visitato il cuore del difensore della Fiorentina e della Nazionale, e ad avergli rinnovato l'idoneità sportiva.