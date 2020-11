CUTRONE, Potrebbe partire dal 1' contro il Milan

In un attacco che soffre di mancanz adi gol, Patrick Cutrone è l'unico giocatore che ancora nel corso di questa stagione non ha mai insaccato un pallone. Prandelli gli ha dato fiducia a gara in corso contro l'Udinese e il ragazzo ha ricambiato con un assist per il provvidenziale gol di Montiel. Stando a quanto scrive Repubblica, la scelta in attacco del tecnico di Orzinuovi questa volta dovrebbe ricadere proprio sull’ex Milan, dopo l’ottimo impatto avuto mercoledì sera. Sarebbe una sfida speciale per Cutrone, il quale ci terrebbe tantissimo ad avere una maglia da titolare nella sfida contro il suo passato.