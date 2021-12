CRAGNO, Viola hanno corsia preferenziale. Drago...

All'interno del suo focus legato alle operazioni di mercato viola, l'edizione odierna de La Nazione analizza anche quella che potrebbe essere in vista dei prossimi mesi la pista legata all'arrivo del portiere Alessio Cragno: per i viola infatti sembra esserci una corsia preferenziale per il portiere che può rappresentare una ghiotta occasione di mercato, magari in prospettiva, quando si capirà se Dragowski è pronto a rinnovare il contratto oppure sarà al centro di un altro tipo di discorso da ricollegarsi agli affari in uscita.