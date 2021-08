COSENZA, Una squadra in ricostruzione: è l'anno zero

L'allenatore ha cominciato il ritiro estivo con il Chievo e da cinque giorni è in Calabria; la squadra è stata ammessa in Serie B proprio dopo l'esclusione dei clivensi ed è tutta in costruzione; stasera scenderà in campo con alcuni primavera nell'undici iniziale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il Cosenza l'anno zero comincia dal Franchi e la Fiorentina si prepara ad affrontare un avversario in completa ricostruzione.