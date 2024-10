CORVINO, Ecco i giocatori di oggi portati dal ds leccese

FirenzeViola.it

In vista di Lecce-Fiorentina, match in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 al Via del Mare, La Nazione fa il punto sui calciatori della rosa acquistati dall'attuale direttore sportivo dei salentini Pantaleo Corvino. Il primo nome è quello di Pietro Terracciano. Il portiere campano fu preso in prestito dalla Fiorentina dei Della Valle nel 2019 come vice Lafont e poi riscattato dalla nuova proprietà la stagione successiva. Ci sono poi il capitano Cristiano Biraghi, preso nel 2017 dal Pescara per 2,5 milioni, e Riccardo Sottil, portato a Firenze giovanissimo nel 2016. Tra i giocatori oggi in prestito a farsi le ossa in giro per l'Italia ci sono Bianco, questa stagione al Monza, ma anche Distefano e Sene che oggi giocano al Frosinone in Serie B.

Quest'estate invece è stato venduto l'ultimo big portato a Firenze da Corvino, ovvero Nikola Milenkovic. Il serbo ha lasciato Firenze per 15 milioni direzione Nottingham.