CORR.SPORT-STADIO, Sottil: "Voglio giocare"

Riccardo Sottil, un altro tassello per il presente, sempre che non si decida di mandarlo in giro a fare esperienza: come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, quest'ultima valutazione sarà definita in settimana. Il giovane attaccante ha prolungato con la Fiorentino fino al 2024 con opzione per l'anno successivo. "Non ho mai avuto il timore di non prolungare, c'è sempre stata stima reciproca. E' normale che un ragazzo della mia età voglia giocare, ma se ho firmato questo contratto significa che voglio farlo qui", le parole di Sottil ieri in conferenza stampa.