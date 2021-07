CORRIERE FIORENTINO, Tesori sul mercato

"Tesori sul mercato", titola stamani il Corriere Fiorentino. Piazzato il colpo Nico Gonzalez insomma, è tempo di vendere. Nelle ultime ore, per esempio, è stata aperta una trattativa con l’Anderlecht per Christian Kouame. È lui, oggi, uno dei partenti più probabili. E poi c'è Pezzella. Il capitano vuol parlare con l’allenatore e, se dovesse capire di andare incontro ad un campionato da «comparsa», chiederà la cessione. In caso di cessione, non si andrebbe oltre i 10 mln di incasso. E poi Milenkovic, al quale la società ha promesso di lasciarlo andare in caso di proposta da una big. Il problema è che se un anno fa si parlava di 30-35 milioni oggi, ad un anno dalla scadenza, arrivare a quella cifra appare impossibile. Una proposta vicina ai 20, per il serbo, sarebbe sufficiente. Per Callejon l’eventuale incasso sarebbe nullo, ma per Duncan e Pulgar ci si avvicinerebbe ai 10 ciascuno. Ne servono 12 invece, per convincere i viola a mollare Lirola per il quale, oltre al Marsiglia, sta premendo l’Atalanta di Gasperini. Facendo due conti insomma, si può immaginare un teorico «tesoretto» che sta tra i 50 e i 60 milioni.