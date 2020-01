CORRIERE FIORENTINO, Boateng ai titoli di coda

L'esperienza di Kevin-Prince Boateng a Firenze potrebbe essere già ai titoli di coda. Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la squadra viola sta provando a piazzarlo, perché il giocatore ha un ingaggio pesante (quasi 1,5 milioni netti), non ha più spazio e, inutile girarci attorno, non è semplice tener fuori una personalità forte come la sua. Pradè ha già provato a inserirlo, invano, nelle chiacchiere con la Sampdoria per Gianluca Caprari.