CORRIERE FIORENTINO, Attacco di fascia

"Attacco di fascia", il titolo di questa mattina del Corriere Fiorentino. Italiano ha un'ossessione ed è quella del gol. Vorrebbe che anche gli esterni arrivassero con più convinzione sotto porta. Dei 10 gol segnati nelle prime sette giornate di campionato dalla Fiorentina infatti, quattro portano la firma di Vlahovic. I centrocampisti segnano poco e Italiano sta lavorando in questo senso. Non a caso, in estate, la Fiorentina era andata a caccia di un giocatore come Berardi, che gioca sulla fascia ma segna quasi come un centravanti.