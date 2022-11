CORRIERE DELLO SPORT, Fiorisce la Viola

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport l’ 1-1 dell’8 settembre ottenuto dalla Fiorentina al Franchi contro l’RFS sarà un tarlo che, difficilmente, Vincenzo Italiano riuscirà a dimenticare in fretta. Di che pasta fossero davvero fatti i lettoni del resto lo si è capito bene nella trasferta sul mar Baltico con cui si è chiusa la fase a gironi in Conference League dei viola, che nonostante il 3-0 sulla squadra di Morozs saranno ora costretti a passare dai playoff di febbraio per accedere agli ottavi di finale della competizione. Una prospettiva, a dire il vero, più che concreta già alla vigilia del match ma che si è trasformata in realtà a inizio partita, visto che sul Bosforo sono bastati 240” al Basaksehir per indirizzare la propria gara e rendere pressoché inutile la scampagnata di Venuti e compagni a Riga. Che in ogni caso, dopo il blitz di La Spezia, hanno confermato il loro buono stato di salute centrando la terza vittoria consecutiva (filotto che la Fiorentina non collezionava da aprile) e lanciando un segnale in vista del rush finale di novembre. Buone notizie anche dalla difesa, che a quasi un mese di distanza dall’ultima volta è tornata a non subire gol (non accadeva dal 3-0 di Edimburgo). L’appuntamento ora è fissato per lunedì, quando a Nyon i viola saranno sorteggiati con una delle terze classificate nella fase a gruppi dell’Europa League da testa di serie (con il ritorno dello spareggio fissato al Franchi).