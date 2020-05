CORR.FIO, Rocco vuole Campi: definito il prezzo

Rocco Commisso ancora una volta si è mosso con velocità, sottolinea stamani l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Nella testa il presidente viola ha un traguardo preciso: costruire il nuovo stadio. Il problema è dove farlo, perché la Mercafir ormai è stata messa da parte e il restyling è difficile. Resta dunque la terza via, a questo punto diventata un'autostrada: Campi Bisenzio. Ieri (come riportato in esclusiva da FirenzeViola.it, guarda qui) Barone si è incontrato con la famiglia Casini per i terreni di Campi e in attesa di conoscere i tempi certi per quanto riguarda le infrastrutture, si è arrivati ad un accordo per il prolungamento dell'opzione viola fino al 2021 per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: "CAMPI, OPZIONE PER L'ACQUISTO DEI TERRENI RINNOVATA AL 2021. E IL FRANCHI ATTENDE"