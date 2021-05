CORR.SPORT, Viola si tuffa tra le braccia di Gattuso

Il Corriere dello Sport analizza a modo suo la gara di ieri tra Fiorentina e Napoli, definendola come una seduta psicoanalitica in cui Iachini, prima di cedere la panchina a Gattuso ha provato a spedirlo su un lettino: niente angoli di passaggio, né sbilanciamento frontale che aprisse un varco alla speranza, con Fabian e Zielinski inghiottiti da se stessi e terrorizzati in un possesso palla (66%) inutilmente bulgaro, e una traversa (33') per far imprecare Insigne in aramaico. Dopo lo 0-2 la Fiorentina ha iniziato a dare un’occhiata intorno per incollare i cocci d’una stagione inadeguata, (quasi) disastrosa, e poi tuffarsi, in vista del futuro, tra le braccia di Gattuso.