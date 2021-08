CORR.SPORT-STADIO, Ore calde Milenkovic-Nastasic

Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il bivio per la Fiorentina è davvero arrivato: c'è da risolvere la questione Milenkovic. Fin qui non è arrivata un'offerta capace di far vacillare la dirigenza viola, ma il destino del difensore serbo pare comunque lontano da Firenze. Ad oggi non c'è la volontà di rinnovare e la sensazione è che le possibili pretendenti possano anche aspettare l'ultimo secondo o quasi, sperando così di abbassare il valore del cartellino. Lo cercano in Premier sia Liverpool che Tottenham (al di là della trattativa per Romero), in Italia la Juventus osserva con attenzione. Al momento dell'addio di Milenkovic, la Fiorentina ha pronta la carta Nastasic, già bloccato.