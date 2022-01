CORR.SPORT-STADIO, Milenkovic vuole vincere

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola parla di Nikola Milenkovic e del suo presente. Ripartendo dalle parole con cui ha salutato il 2021 e accolto il 2022 ("Andiamo finalmente a vincere, tutti insieme"), il quotidiano sottolinea come proprio lui che doveva essere il primo a salutare la scorsa stagione, ad oggi è pienamente al centro del progetto Fiorentina. Il timore di doverlo salutare la prossima estate c'è ancora, ma ora non è il momento di pensarci: la concentrazione è tutta per fare bene questa seconda parte di stagione.