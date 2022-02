CORR.SPORT-STADIO, Italiano, salto subito

Le parole di Massimiliano Allegri hanno acceso una miccia Champions per la Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport che titola in prima pagina: "Italiano, salto subito". Il tecnico viola ha risposto in conferenza, sottolineando come faccia piacere che le altre squadre considerino la squadra gigliata temibile.

In caso di vittoria nelle due partite in meno rispetto alla Juventus allora si potrebbe davvero sognare, ma il tecnico non vuole voli pindarici e dice che si può aprire un ciclo. Battere l'Atalanta per la terza volta in stagione sarebbe comunque un grande biglietto da visita per la Fiorentina.