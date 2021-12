CORR.SPORT-STADIO, Fortezza Viola. Sogno Europa

"Fortezza Viola", è il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina stamani. Il magico tridente Callejon, Vlahovic e Sottil manda in paradiso la Fiorentina che adesso si candida per un posto in Europa. È l'ottava vittoria in stagione, con 24 gol realizzati in 15 gare giocate. Italiano anche nel post-partita si mostra ambizioso e chiede continuità ai suoi: riscatto doveva essere, e riscatto è stato.