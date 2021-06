CORR.SPORT, Juve, "formula Chiesa" per Vlahovic?

Anche il Corriere dello Sport parla fin dalla prima pagina dell'interesse della Juventus per Dusan Vlahovic. Sull'attaccante non c'è solo la società bianconera, ma anche Milan, Real Madrid, Manchester City e United, senza dimenticare la Roma di Mourinho. La Fiorentina vuole confermare Vlahovic anche con Gattuso ed è pronta a fare muro, con un cauto ottimismo anche per quanto riguarda il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio.

La valutazione ufficiale non c'è, ma il quotidiano riporta che non si discosterebbe dai 60 milioni. E la Juventus vorrebbe provare un altro colpo con la formula Chiesa: prestito oneroso per due anni e condizioni per un maxi-riscatto. La corsa a Vlahovic è partita.