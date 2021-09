CORR.SERA, La Fiorentina è concreta: sbanca Udine

"La Fiorentina si scopre concreta e sbanca Udine", questo il titolo del Corriere della Sera questa mattina in edicola. Vlahovic crea, Dragowski conserva. Così la Fiorentina - si legge - vince la terza trasferta consecutiva e vola felice in zona Champions. I viola rispetto al solito sono meno brillanti ma più concreti e per la prima volta chiudono con la porta inviolata anche se, dopo il rigore di Vlahovic, il decimo realizzato su dieci, nel secondo tempo ricorrono al miglior Dragowski, decisivo tre volte sui tiri di Beto, Makengo e Deulofeu, l’ultimo a arrendersi tra i friulani. La Fiorentina fa mezzo passo indietro sul piano del gioco e dell’intensità, ma uno in avanti su quello dell’equilibrio e della robustezza.