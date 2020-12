CORR.FIORENTINO, Oltre la crisi: FR7 e Amrabat

Sono stati i due protagonisti della partita contro il Sassuolo e il Corriere Fiorentino celebra Franck Ribery e Sofyan Amrabat. "Attenti a quei due", scrive il quotidiano che sottolinea come grazie a loro ora si intraveda una luce in fondo al tunnel per la Fiorentina. Il giocatore simbolo dell'era Commisso - Ribery - si è lasciato alle spalle quella patina di malinconia che lo stava avvolgendo. Per qualche giorno ha vacillato, poi ha deciso: avanti a Firenze. La stessa sera, per la prima volta, si è visto Amrabat sui livelli con cui si era imposto al Verona mentre l’inizio di stagione è stato un flop. È stato il giocatore della Fiorentina che ha completato più passaggi (37), con la percentuale (più unica che rara) del 100% sui tentativi fatti.Non solo: con 11,972 km percorsi, è stato quello che ha corso di più (Ribéry secondo a 11,080 km). Avversari compresi. E poi, grazie soprattutto a quanto fatto nella ripresa, è salito a quota 90 palle recuperate dall’inizio della stagione, salendo all’undicesimo posto (in tutta la serie A) in questa speciale classifica. Che sia davvero la svolta? Domani, contro Juric, il suo grande maestro, l’occasione per confermarlo.