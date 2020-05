CORR. FIORENTINO, Fiorentina, altri 6 positivi

Lo scorso 8 marzo, esattamente due mesi fa, la Fiorentina scendeva in campo per l’ultima volta ad Udine prima che il campionato venisse fermato. Questa mattina il centro sportivo Davide Astori finalmente riaprirà i suoi cancelli per le prime visite mediche di idoneità dei giocatori. Ma non ci saranno tutti i viola perché i test sierologici e i tamponi svolti in questi giorni hanno evidenziato altri sei nuovi casi. «Sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte», ha informato la società sul proprio sito ufficiale. L’identità dei giocatori però, per ragione di privacy, non è stata resa nota. Si sa solo che non sono gli stessi che erano risultati positivi qualche settimana fa.