CORR. FIORENTINO, Beppe, quanti fantasmi

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, per essere confermato dovrà migliorare la propria classifica. Nel frattempo fioccano i nomi dei successori. La squadra è con lui, ma i dirigenti viola si guardano intorno, proprio come confermano le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradè: «Facciamo queste dodici partite e poi vediamo». Varie le ipotesi in esame: De Zerbi e Juric in cima alla lista.