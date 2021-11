CORR.FIO, Allegri-Italiano è risultatisti contro giochisti

Filosofie opposte all'Allianz Stadium. Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano hanno due modi diversi e opposti di intendere il calcio: uno ama le vittorie di "corto muso", l’altro vuole che la sua squadra "difenda bene, e attacchi benissimo". Risultatisti contro giochisti, chi pensa (come Allegri) che la tattica conti meno dell'atteggiamento e della determinazione, e chi invece vede le partite come sfide a scacchi. Domani, Italiano ed Allegri si sfideranno per la prima volta, e Juventus-Fiorentina avranno un motivo in più per considerarsi due mondi opposti.