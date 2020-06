COR.FIO., Il contropiede di Iachini contro le assenze

Contro lo storia, contro lo scetticismo, contro la gelida realtà dei numeri e della classifica e contro le assenze. Ma anche contro la paura di ritrovarsi, ancora una volta, impantanati nella lotta per non retrocedere. Difficile, per la Fiorentina, immaginare un test più complicato di quello di stasera all’Olimpico, contro la Lazio, per provare a dimenticare quanto successo lunedì, scrive questa mattina Il Corriere Fiorentino. Oggi i viola hanno bisogno di punti. Lo sa bene Beppe Iachini: il mister è in bilico e soltanto con un deciso cambio di marcia (nel gioco e nei risultati) potrebbe ribaltare il proprio destino. A Roma dunque si dovrebbe vedere una Fiorentina più prudente rispetto a quella che ha impattato col Brescia. Niente tridente (complice anche la squalifica di Chiesa), e ritorno al vecchio caro 3-5-2.