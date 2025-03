Coreografia Fiorentina-Juventus, in vendita 1926 poster per finanziare la multa ai 12 tifosi

A distanza di quasi una settimana continua a far discutere la coreografia "Juve M...." esposta dalla Curva Ferrovia prima del match tra i viola e i bianconeri. In attesa di capire cosa farà la Fiorentina che ha ancora tre giorni di tempo per presentare un ricorso ufficiale alla Figc contro la multa da 50mila Euro e la diffida della Curva, la questura ha notificato un'ammenda di 170 Euro a 12 sostenitori gigliati. 11 sono stati puniti perché non hanno rispettato il posto loro assegnato rimanendo in balaustra e uno per aver permesso la realizzazione di una coreografia difforme da quella autorizzata dal Gos. Per questo motivo le associazioni del tifo gigliato, Accvc, Atf e Solo Viola, si sono organizzate per raccogliere i fondi necessari ad aiutare i ragazzi multati.

Lo hanno fatto creando e mettendo in vendita a 10 Euro 1926 poster della coreografia in questione. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.