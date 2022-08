COR. SPORT, Mercato, la viola punta su Barak

Sui quotidiani in edicola stamani tanto spazio alla gara di domani col Twente ma non solo: a tener conto è anche il mercato, con la Fiorentina che a due settimane dalla chiusura della finestra estiva potrebbe tentare un quinto colpo. La necessità è quella di rinforzare il centrocampo con una mezz'ala di inserimento e qualità, un profilo che sembrava essere quello di Nedim Bajrami. Nelle ultime ore però il centrocampista albanese dell'Empoli è stato scavalcato nella lista dei desideri viola da Antonin Barak: come scrive il Corriere dello Sport -Stadio-, la Fiorentina sembra aver individuato nel centrocampista ceco dell'Hellas Verona il perfetto rinforzo per Vincenzo Italiano. I dirigenti di Commisso hanno sciolto quindi le riserve e nei prossimi giorni proveranno a dare un'accelerata alla trattativa.