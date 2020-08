COR. SPORT, Commisso è il momento di accelerare

Il Corriere dello Sport stamani tiene a sottolineare che, se un anno fa per via dei tempi stretti fu necessario ragionare in fretta, adesso per Rocco Commisso il bonus si è esaurito. Si comincerà a valutare la proprietà per le operazioni di mercato, perché sulla nuova squadra non ci saranno deroghe. C'è la volontà - si domanda il quotidiano - di costruire un gruppo da Europa League? Seguendo il "fast, fast, fast" del presidente dobbiamo aspettarci una campagna acquisti memorabile e attenzione a non lasciare dubbi intorno alla parola "crescita", perché può essere sostanziale o ridotta. Per arrivare al livello delle squadre da Europa (Milan, Roma, Napoli) non basteranno ritocchi, ci vorranno grandi innesti.