COR. FIO, Fortino Franchi: in casa meglio solo l'Inter

Il Corriere Fiorentino distribuito stamattina in edicola fa il punto sul rendimento interno della Fiorentina, un vero e proprio fattore in questa stagione. Oggi far risultato al Franchi è divenuto complicatissimo, per chiunque: con l’Atalanta è arrivato l’8° successo su 12 partite, nelle quali sono stati collezionati 25 punti, ben 2.08 di media. Solamente l’Inter (29 punti in 13 gare) fa meglio tra le mura amiche a livello di rendimento “normalizzato” sulle dodici. Tanti anche i gol: trenta, 2.5 a partita. Solo la Lazio ne fa di più, in media.