CONFERENCE, Stasera l'occasione dei 'non titolari'

Non chiamatele riserve, quantomeno davanti a Raffaele Palladino: ieri il tecnico della Fiorentina è stato chiaro, non esistono titolari né seconde linee. E allora possiamo dire che, chi ha giocato di meno nel primo mese e mezzo di stagione, sarà coinvolto stasera nella gara di Conference coi New Saints. Una scelta che, in difesa, sarà dettata dall'emergenza, come l'ha definita lui stesso, di un reparto che è senza Quarta, Comuzzo e Ranieri (squalificati) e Pongracic (infortunato). Il turnover ci sarà in altri settori, a cominciare dalla porta, dove tornerà Terracciano per un turno di riposo a De Gea.

Possibile spazio anche per due ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra, Leonardo Baroncelli (2005) e Eddy Kouadio (2006), entrambi difensori. Lo riporta il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna.