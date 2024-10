CONFERENCE, Palladino prova a rilanciare Sottil

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-The New Saints, Raffaele Palladino ha lasciato per strada qualche indizio di formazione senza sbottonarsi troppo. Due gli annunci del tecnico: non ci sarà Marin Pongracic, ancora ai box per un problema fisico, e ci sarà invece Riccardo Sottil. Lo ha detto lo stesso Palladino, senza troppi giri di parole: "Posso dire anche che giocherà Sottil e che dimostrerà il suo valore. Ha un ottimo atteggiamento, per questo club è importante. Per il resto non ci sono titolari o riserve, ho 23 giocatori e tutti possono giocare". Questo quanto riportato anche stamani da la Nazione, a sottolineare il desiderio dell'ex Monza di rilanciare il proprio numero sette.

Sottil più altri dieci, verrebbe da dire. La stima del tecnico per Sottil non è una novità anzi, si era manifestata sin dall'arrivo di Palladino a Firenze. Adesso però sta all'esterno classe '99 rispondere sul campo, a partire da stasera, quando per lui, eterna promessa di ormai venticinque anni, ci sarà l'ennesima ultima chiamata.