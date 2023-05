CONFERENCE, Odissea per Praga: le problematiche

Nell'edizione odierna, la Nazione si sofferma sulle problematiche sorte per i tifosi in vista della finale di Conference League: nasce tutto dall'esigua capienza dell'Eden Arena, un gioiellino che può contenere però solamento 20.800 spettatori. I biglietti a disposizione della Fiorentina sono 5.700, ampiamente meno rispetto ad una richiesta enorme.

Le difficoltà poi sono tante anche a livello logistico, con una vendita dei biglietti divisa in più fasi e passaggi online non sempre chiari. Scrive la Nazione: "Da oggi e fino a domani via anche a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al campionato o il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea in stagione. La Fiorentina si è raccomandata di aggiornare indirizzo mail e numero di telefono associati alle tessere InViola Premium/Gold. Procedura online da fare entro venerdì scorso, ma non tutti i tifosi sono riusciti a completare l’iter".

A questo si aggiunge anche un sistema di vendita da parte della Uefa non chiarissimo. Una volta inserito il codice ricevuto dalla Fiorentina sarà possibile acquistare un solo tagliando a persona, poi sarà richiesto di scaricare un’app sulla quale sarà inviato il ticket virtuale a ridosso dell’evento e solo in quel momento l’utente scoprirà il posto a lui assegnato. In sede di acquisto sarà possibile scegliere il settore (in base al costo) fra quelli destinati ai tifosi viola. Acquistare un biglietto per Praga sarà una vera e propria impresa anche per i tifosi del West Ham, che arriveranno in massa, in 15mila, con molti di loro che non potranno quindi entrare allo stadio.