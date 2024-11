CONFERENCE, Ampie rotazioni col Pafos. Bove e Beltran...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, attesa domani ad un importante match in Conference League contro il Pafos. Tuttavia, con la squadra seconda e il big match contro l'Inter alle porte, è inevitabile che Raffaele Palladino opterà per delle scelte di formazione che siano anche proiettate alla gara di domenica.

L'assunto di base però è che nessuno al Viola Park voglia snobbare l'Europa, motivo per il quale - secondo quanto riferisce La Nazione - Beltran e Bove potrebbero essere chiamati a fare gli straordinari e a giocare pure domani sera. Per il resto largo ai giocatori, si legge, che fin qui hanno giocato meno: da capitan Biraghi, recuperato dopo il problema fisico che lo aveva tenuto a Firenze nell'ultimo match contro il Como, Kayode e Pongracic in difesa, ad un attacco che con tutta probabilità vedrà l'utilizzo di Sottil, Kouame ed Ikoné.