Comuzzo in affanno. La Repubblica-Firenze: "Pioli può rimetterlo al centro della difesa"

La Repubblica-Firenze fa il punto sul momento che sta attraversando Pietro Comuzzo. La sua è stata una parabola in ascesa proseguita per tutto il 2024, fino al mercato di gennaio del 2025. Quel mercato però un po’ il rendimento in campo lo ha modificato: complice l’alternanza di risultati della squadra, la seconda parte di stagione dello scorso anno di Comuzzo è stata inferiore alla prima, pur comunque condita da qualche buona prestazione e da un gol, di tacco, l’ultima giornata a Udine. L’estate non ha scalfito gli equilibri in positivo, anzi: in una sessione caratterizzata dalla volontà di trattenere tutti i big, la posizione di Comuzzo è stata sempre quella più in bilico.

L’errore con il Polissya, la disattenzione che ha causato il rigore contro il Napoli sono la punta dell’iceberg di un inizio complicato. Anche sul piano tattico: nella difesa a tre di Pioli Comuzzo è schierato come mezzo destro, con compiti anche di impostazione e richieste di inserimento ancora non nelle sue corde. Un ritorno al centro, da marcatore puro, potrebbe aiutarlo nel ripartire. Al resto, al recupero sotto il piano mentale, ci penseranno i compagni e anche la società.