COMUZZO, Dalle giovanili alla Nazionale. Con lui Kean

L'edizione odierna de La Nazione si concentra su Pietro Comuzzo e sulla notizia della sua prima convocazione in nazionale maggiore. Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha deciso di portare con se il centrale classe 2005 per le due gare di Nations League contro Belgio e Francia. Il friulano, nel giro di un mese, è passato dalla convocazione in Under20 a quella in Under21, in sostituzione di Viti, fino alla chiamata della nazionale maggiore.

Dopo il rientro di ieri all'ora di pranzo da Cipro, oggi Biraghi e compagni si alleneranno al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino per iniziare a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Verona. Una gara fondamentale, l'ultima prima della pausa, in cui Palladino tornerà a schierare i titolarissimi. Davanti a De Gea infatti ci saranno, da destra a sinistra, Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana, viste le difficoltà di Adli contro l'Apoel, il tecnico campano spera di recuperare Cataldi. L'ex Lazio potrebbe affiancare Bove a centrocampo, mentre in avanti, dietro a Kean (anche lui convocato in nazionale da Spalletti), ci saranno Colpani, Beltran e, visto il turno di riposo in coppa, Sottil.