Commisso, oggi traguardo importante: supererà Cognigni per presenze Uefa

Questa sera Rocco Commisso raggiungerà un traguardo importante. Come sottolinea La Nazione nella sua edizione odierna, il tycoon grazie alla 43esima presenza della sua Fiorentina in Conference League supererà le 42 gare di Mario Cognigni diventando così il presidente con più partite all’attivo disputate nelle manifestazioni Uefa. Un punto d'arrivo decisamente significativo per Commisso, proprietario della Fiorentina ormai da (quasi) sei anni. Era il giugno del 2019 quando avvenne il passaggio di mano dai Della Valle.