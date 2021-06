COMMISSO, Liti, strappi e dietrofront: con Gattuso...

La Nazione nell'edizione odierna fa il punto della situazione sulla vicenda Gattuso sulla quale c'è un alone di mistero a causa della clausola di riservatezza firmata da entrambi. Il presidente Commisso, dopo aver valutato come sconsiderate le commissioni pretese da Mendes per Sergio Oliveira, ha speso in un lampo 23 milioni più 4 di bonus per Nicolas Gonzalez. Il patron ha deciso di spendere e lo ha fatto, probabilmente pagando anche delle commissioni, ma per questa trattativa senza infilarsi in una strada obbligata che ne avrebbe previste altre. Sono tanti 30 milioni spesi (tra Sottil e Gonzalez) senza avere ancora un allenatore, ma Commisso vuole dimostrare continuamente di essere il padrone dei suoi soldi e di avere il pieno controllo delle scelte. Infine, il club ha voluto far emergere la sua piena centralità, muovendosi senza sapere chi sarà il prossimo tecnico gigliato.