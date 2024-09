COMMISSO, E quel cappellino "alla Iachini" portafortuna

FirenzeViola.it

Così sportivo, col cappellino alla Beppe Iachini, in tribuna non lo si era mai visto. Rocco Commisso si è goduto un pomeriggio di festa, con la squadra che gli ha dedicato la prima vittoria in campionato. Accanto a lui la moglie Catherine e i dirigenti. A fine partita il presidente della Fiorentina è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra.

Si è complimentato per la prestazione, la vittoria e la voglia di non mollare mai ed ha poi invitato tutti a continuare così e pensare subito alla prossima partita. Commisso ha poi abbracciato mister Palladino e Gudmundsson, con il quale si è congratulato per l’esordio e l’impatto sulla partita. E chissà che alla fine quel capellino da baseball nero non sia diventato elemento porta fortuna da riproporre anche in futuro. Lo riporta stamani La Nazione.