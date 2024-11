COMMISSO A LA NAZIONE: "VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI SPECIALE. MERCATO? SE DOBBIAMO FARE UNO SFORZO LO FAREMO"

FirenzeViola.it

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare del club viola e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al quotidiano La Nazione. Il patron gigliato ha parlato, direttamente dagli Stati Uniti, oltre che della soddisfazione di vedere la Fiorentina così in alto in classifica, anche degli obiettivi futuri e del mercato di gennaio: "Se l'operazione è buona sono pronto a intervenire. Se dobbiamo fare uno sforzo lo faremo. Ma andiamo avanti un giorno alla volta. Siamo lì e vogliamo rimanerci. Vorrei regalare a Firenze qualcosa che verrà ricordato per sempre".

Commisso non parla di obiettivi nello specifico ma continua con il mantra che l'unico obiettivo deve essere quello di migliorare i risultati della passata stagione. La strada sottolinea il presidente è quella giusta ma ancora ribadisce come niente sia stato fatto. Il tycoon italo-americano ha detto poi come questo sia uno dei momenti più belli, vista la classifica, da quando è diventato presidente della Fiorentina, con un pubblico meraviglioso che sostiene la squadra sempre nonostante il cantiere al Franchi.

Il numero uno gigliato ha parlato poi di Firenze, di quanto è legato alla città e di quanto gli manchi il capoluogo toscano, ma anche di come la sua attività, oltre alla presenza ovviamente della sua famiglia, negli Stati Uniti gli impongano di stare a New York. Commisso però rassicura: "Ormai sono cinque anni che sono a Firenze, mi sento uno di voi. È giusto che stia pure qui, però sono informato su tutto e seguo tutto".

A proposito di seguire tutto, quali sono le difficoltà?

"È difficile. Ma la Fiorentina è una società diversa dalle altre. Io mi fido dei miei collaboratori. I loro valori sono i miei. E sono convinto che porteranno sempre avanti le mie idee".