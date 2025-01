COLPANI, Sfida al passato per ritrovare la miglior versione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna de La Nazione focalizza la sua attenzione su Andrea Colpani. Voluto fortemente da Palladino, il trequartista classe 1999 questa estate è stato uno degli acquisti più attesi dai tifosi gigliati. I gol, gli assist e le giocate mostrate con la maglia del Monza però a Firenze ancora non si sono viste. Questa sera allora per El Flaco un ritorno in Brianza, dove insieme e da Palladino è stato lanciato nel calcio che conta, per provare a ritrovare la miglior versione di se stesso. In conferenza stampa il tecnico campano ha parlato delle difficoltà del numero 23 gigliato negli ultimi 30 metri e della voglia di incidere di Colpani. Forse il problema maggiore è la pressione che l'ambiente fiorentino mette sulle spalle del trequartista bresciano o che l'ex Monza si mette da solo per voler dimostrare di poter fare la differenza anche in maglia viola.

La fiducia dell'allenatore e di tutto il gruppo squadra c'è. Per sbloccarsi forse potrebbe bastare un gol, magari senza esultanza proprio questa sera.