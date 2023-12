CHRISTENSEN, E quei pugni sui pali da ragazzino. Ora...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio parla di Oliver Christensen e della sua serata di gloria contro il Parma in Coppa Italia. Da ragazzino prendeva a pugni i pali della porta per sfogarsi e si è rotto più volte le dita della mano. Stavolta i pugni li ha usati per respingere i tiri del Parma tenendo a galla la Fiorentina per poi vincere ai rigori: l'indice di gradimento per il portiere danese è in netta salita. Terracciano rimane il titolare per il campionato fino a prova contraria (lui nelle altre dodici partite, Lecce e Inter sopra citate escluse), però Christensen adesso non è più una riserva: e portiere di Coppa ha il valore del merito