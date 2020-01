CHIESA, Va a vuoto: ora nuovo ruolo da attaccante

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si analizza la prestazione incolore di Federico Chiesa. Il classe '97 ha fornito una prestazione non sufficiente. Se da una parte si è trasformato per il comportamento, dall’altra appare ancora in grossa difficoltà fisica e tattica. E le sue qualità, a tratti devastanti, in questa stagione non si sono ancora viste. Contro la Spal ha iniziato la partita addirittura da centravanti, era lui che agiva sull’ultimo difensore avversario anche senza andare a disturbarlo troppo. Nel medio periodo Chiesa farà l’attaccante, un esperimento sul quale Iachini deve lavorare provando ad ottenere risultati migliori rispetto a Montella.