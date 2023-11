CHIESA, Ritorno al Franchi da avversario dopo tre anni

FirenzeViola.it

Sembra passata un’eternità da quando Federico Chiesa esordì al Franchi, segnò le sue prime reti sotto gli occhi di babbo Enrico, abbracciò il fratellino Lorenzo. Poi l’arrivo di Rocco Commisso, il feroce tira e molla in quell’estate e la decisione di farlo rimanere un altro anno a Firenze, sotto la guida di Montella e Iachini, con il quale riuscì a raggiungere per la prima volta i dieci gol in campionato.

Alla fine l’inevitabile cessione nell'ottobre successivo ai rivali della Juventus, accolta in malo modo da Firenze dopo un anno di musi lunghi e silenzi che cancellarono i bei ricordi fin dal suo debutto, quando nella sorpresa generale Paulo Sousa decise di schierarlo in campo alla prima giornata proprio contro i bianconeri. Per la prima volta dopo tre anni Chiesa tornerà al Franchi da ex, dopo che gli anni passati gli infortuni gli impedirono di tornare nuovamente nello stadio che lo ha lanciato. Lo scrive oggi La Repubblica di Firenze.