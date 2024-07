CENTROCAMPO, Viola su Tessmann. Lovric e Mckennie...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si sofferma sulle strategie di mercato dei gigliati. Il focus, ovviamente, non può che essere sul centrocampo, dove i viola puntano forte su Tanner Tessmann. La prima offerta della Fiorentina è stata rifiutata dai lagunari, ma la trattativa è ancora molto calda. Con il Venezia infatti nei prossimi giorni i dirigenti gigliati avranno contatti intensi sia per lo statunitense, che gradirebbe Firenze, sia per Lucchesi che dovrebbe andare, in prestito, in Veneto. Sul fronte Mckennie si registra un interesse dei viola che è stato recepito dalla Juventus. Il calciatore americano non rientra nei piani di Motta e la prossima stagione andrà in scadenza, quindi per la Juventus sarebbe importante cederlo. I bianconeri chiedono circa 13 milioni, mentre i gigliati potrebbero arrivare a 10 più bonus. Da capire la volontà del giocatore visto che a Firenze non è certo di ricevere un ingaggio che attualmente è di 2,5 milioni a stagione. Tutto bloccato invece per Lovric, con l'Udinese che non abbassa le sue pretese. L'unica soluzione per la Fiorentina è aspettare forte della volontà dello sloveno di lasciare il Friuli.

Capitolo cessioni. Resta d'attualità in questa lista il nome di Nico Gonzalez. Con l'arrivo di Colpani l'argentino potrebbe davvero lasciare Firenze, anche se non per una cifra inferiore ai 30-35 milioni. Su di lui si sono informati Newcastle e Atletico Madrid, mentre resta sullo sfondo la pista araba.