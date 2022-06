CENTROCAMPO, Piace Ederson. Luis Alberto...

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a centrocampo la situazione è più complicata. Italiano si sarebbe tenuto volentieri Torreira che al momento è un ex viola e le possibilità di cambiare la questione sono ridottissime. Il secondo tassello, Castrovilli, sarà out per il tremendo infortunio al ginocchio per buona parte della stagione. Servono idee e giocatori forti, anche se Amrabat è un calciatore totalmente recuperato. Luis Alberto pare più una suggestione visti i costi: Ederson (Salernitana) piace da matti ad Italiano fin da quando giocava nel campionato brasiliano. Adesso il prezzo è molto alto e non facilmente aggredibile, senza parlare della concorrenza. Per questo non risultano mosse ufficiali del club viola. Sono sempre stati monitorati Tameze, considerato interessante dalla società, e Sensi: ma le idee migliori devono ancora essere scoperte.